Kargo aracında 6 ton 280 kilogram tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesinde kargo aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 40 şüpheli şahsa ait toplam 6 ton 280 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı.



Yapılan açıklamada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

