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Karısını tüfekle öldürdü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. 

Karısını tüfekle öldürdü
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocayusuf Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre evden uzaklaştırması bulunan A.P. (35), eve gelerek eşi M.P.'ye (31) tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla M.P. kanlar içersinde yere yığılırken, A.P. olay yerinden kaçtı. Tüfek sesi duyan vatandaşlar tarafından durum ihbar edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri M.P.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerinden kaçan A.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin, olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından M.P.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayı duyan M.P.'nin yakınları da hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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