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Karpuzatan'da iş kazası

Kayseri’de bir işçi çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Karpuzatan'da iş kazası

Edinilen bilgiye göre Karpuzatan’da bir işyerinde gerçekleşen iş kazasında, işçi İ.Y. çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İ.Y.’nin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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CırgalanİŞ KAZASI
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