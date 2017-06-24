Karpuzatan'da iş kazası

Edinilen bilgiye göre Karpuzatan’da bir işyerinde gerçekleşen iş kazasında, işçi İ.Y. çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İ.Y.’nin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA