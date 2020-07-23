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Karton yüklü tır yan yattı

Kayseri'de karton yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında demir bariyerlere çarparak yan yattı.

Karton yüklü tır yan yattı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda Ankara'dan Sivas istikametine giden Kemal A.'nın kullandığı 46 AAE 389 plakalı karton yüklü tır, demir bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, trafik polisi ekipleri olay yerinde ikinci kazanın olmaması için önlem aldı.



Kazayı gören vatandaşlar, tırın savrularak geldiğini, demir bariyerlere çarparak yan yattığını ifade ederek, "Sürücü uyumuş. Biz de tırın devrildiğini görünce yardıma koştuk yaralı var diye. Tır devrilince sürücü kendini dışarı attı. Yaralı olmadığını görünce biz de rahatladık" diye konuştu.

Alınan önlemler sonrasında, tır çekici ile yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
 

İHA

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