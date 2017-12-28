KATiLLERiN SOĞUKKANLILIĞI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Develi ilçesinde 26 Mayıs’ta meydana gelen olayda, B.Ö.'nün 5 gündür kayıp olduğu ve ailesi tarafından polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. 21 Mayıs'ta babası A.Ö. tarafından kayıp müracaatında bulunan Bülent Ö. ile ilgili Develi ilçesi Emniyeti'nce yapılan çalışmalar neticesinde iddiaya göre Bülent'le beraber 2015 yılından beri birlikte yaşayan Gonca B. isimli kadın, Bülent'in uyuşturucu kullandığı, kendisine şantaj tehdit ve istismarda bulunduğu sebebiyle korkarak birlikte yaşadı. Kendisine de bu tarz suçlara sürüklemeye çalıştığını söyleyen Gonca B., daha sonraları Yusuf K. ile iş gereği tanıştı ve Bülent'in kendisine yaptıklarını zaman zaman bu şahsa anlattı. İkili Bülent Ö.'yü öldürme kararı alarak plan yaptı. Gonca B., Bülent Ö.'yü arayarak evine davet ederken, Yusuf K. da Gonca B.'nin eve giderek şahsın gelmesini bekledi. Bülent eve geldiğinde Yusuf elindeki bıçakla saldırırken, Gonca da demirle Bülent'in kafasına vurdu. Yusuf şahsı iple boğdu, sonra kafasına poşet geçirerek boğulduğundan emin oldu. Bülent öldükten sonra çarşafa sararak çatı katına koyup evi temizlediler.



Testere ile parçaladılar

Bir gün sonra cesedi Yusuf, eşi K.K. ve Gonca ile birlikte kendi evine taşıdı. Yusuf da cesedi evinde motorlu testere ile 7 parçaya bölüp, dört ayrı poşete koyarak Kayseri'den kiraladığı aracın içine koydu. Sonra aracı boş bir alana park etti. Şüpheliler ifadelerinde olayı olduğu gibi itiraf ederken, olayda kullanılan demir, bıçak, testere ve ip ele geçirildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Gonca B.(26), tutuklu sanık Yusuf K.(28) jandarma eşliğinde duruşmada hazır bulunurken, öldürülen Bülent Ö.’nün şikayetçi babası A.Ö. annesi Y.Ö., ağabeyleri E.Ö., H.Ö., M.Ö., E.Ö kız kardeşleri K.K. ve M.Ö. duruşmada hazır bulundu.



“Sürekli fiziksel ve cinsel şiddet görüyordum”

2 çocuk annesi, ev hanımı tutuklu sanık Gonca B., mahkemede soğukkanlılıkla şu savunmayı yaptı:

“Bülent'le 2015 yılında arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Birlikteliğimiz oldu. İzmir'de gittiğimizde beni pavyonlara götürdü ve çalışmamı istedi. Develi'deki çocuklarımla yaşadığım eve rahat girip çıkamadığını söyleyerek taşınmamı istedi. O isteği ile bir hafta sonra taşındım. Birlikte yaşıyorduk. Beni çocuklarıma zarar vermekle tehdit ediyordu. Sürekli fiziksel ve cinsel şiddet görüyordum. Kendisinden ayrıldım, bir hafta sonra tekrar geldi. Yaptıklarını polise şikayet ettiğimde polisle birlikte evime gelip beni tehdit ediyordu. Engelli olan oğluma ve kızıma şiddet uyguluyordu. Birlikte yaşamaya devam ettik. İstemediğim şeyler yaptırdı. Beni kullanıyordu. Fotoğraflarımızı çekiyor, birden fazla kişiye gönderiyordu. Çektiği videolar ile tehditler etti. 2016 Ekim sonunda Yusuf ile tanıştım. Dükkanında işe başladım. Ona yaşadıklarımı anlattım. Olaydan 1-2 gün önce beni kurtaracağını, bana hiçbir şey olmayacağını söyledi. Yusuf olay günü evde yatak odasına saklandı. Bülent eve geldi, odaya girdiğimizde karanlıktı ve kapı açıldığı anda Yusuf elindeki bıçak ile bıçaklamaya başladı. Bülent iki büklüm oldu, bana ‘Vur Gonca vur’ dedi. Ben de demir çubuk ile arkasından vurdum. Bülent yerdeydi, Yusuf bıçaklamaya devam etti. Çocuklar uyuyordu, uyanmalarından korktum. Yusuf çarşaf istedi, bina çatısını sadece ben kullanıyordum, cesedi çatıya çıkardık. Sabaha kadar uyuyamadım, sabah 11 gibi çocukları alıp ablama gittim. Yusuf’u aradım sürekli ama kapalıydı telefonu, Bülent’in ailesi de sürekli beni arıyordu. Daha sonra Yusuf telefonu açtı, Kayseri merkezden araç kiraladığını, yolda olduğunu söyledi. Gece yarısı cesedi çatıdan aldık. Yusuf’un eşi K.K. de vardı. Onların evine götürdük, boş bir odaya bıraktık, ben evime gittim. Yusuf ile aramda ilişki vardı ama uzun sürmedi. Pişmanım.”



“Evden çıkarabilmek için cesedi motorlu testere ile parçaladım”

1 çocuk babası esnaf tutuklu sanık Yusuf K. ise savunmasında, “2016 yılı Ekim ayı sonunda Gonca ile tanıştık. Tütün sarma işi yapıyordum, kendisi yanımda işe başladı. Kısa süreli bir ilişkimiz oldu. Bana Gonca dostu Bülent’in kendisine yaptıklarını anlattı, ben de bir yolunu arayacağımızı söyledim. Birileri gelip Bülent’in ilişkimizi öğrendiğini ve beni öldürmek için aradığını duydum. Gizli, saklı nasıl olur diye düşündük, iple boğmayı, bıçaklamayı düşündük. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Maktul gelmeden önce eve gittik. Bir bıçak alıp yatak odasına saklandım. Ondan sonra ne olduysa oldu. Bıçakla ben vurdum, Gonca da demir çubukla arkasından vurdu. Cesedi çarşafa koyup çatıya çıkardık. Bir gün sonra araç kiralayıp cesedi çatıdan alarak bizim eve götürdük. Eşim K.K. Gonca’nın evinde kaldı. 2-3 gün cesetle aynı evde kaldım. Evden çıkarabilmek için motorlu testere ile parçaladım, araca koydum. Cesedi ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yok edemeden polis yakaladı. Pişmanım” diye konuştu.

Adıyaman Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tanık olarak dinlenen Yusuf K.’nın eski eşi K.K., “Olay günü Gonca’nın evine gittik, Yusuf, Gonca’nın sevgilisini öldürdüğünü söyledi ama inanamadım. Daha sonra cesedi gösterdiler, bizim eve taşıdılar, evde testere sesleri geliyordu ama ben görmedim. Aralarındaki ilişkiden haberim yoktu, çok samimi arkadaştılar” dedi.

Şikayetçi aile de sanıkların cezalandırılmalarını istediler. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanıkların ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi. (İHA)