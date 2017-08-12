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Kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik

Kentimizde zaman zaman 40 derecelere yaklaşan kavurucu sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinliyor.

Kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik
Ülkemizde etkili olan sıcak hava dalgası kentimizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan büyükler ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken, çocukların tercihi ise yine süs havuzları oldu. Neredeyse kentin bütün bölgelerindeki süs havuzlarında görmeye alışık olduğumuz görüntüler bu kez de Meydan Postanesi önündeki mekanda yaşandı.

Yaşları 10-15 arasında olduğu tespit edilen bir grup çocuk etraftakilerin meraklı bakışlarına ve tehlikeye aldırmadan kendilerini havuzun serin sularına bıraktı.
Haber:  Tunahan KAYA
Fotoğraflar: Ahmet KURT
 
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