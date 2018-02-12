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Kayınbiraderini öldüren zanlının cezası 15 yıla düştü 

Kayseri’de 2014 yılında tartıştığı kayınbiraderini öldüren ve 2015 yılında yargılandığı mahkemede 20 yıl hapis cezası alan sanığın aldığı cezayı Yargıtay bozdu. 3 yıl sonra yeniden yargılanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı.

Kayınbiraderini öldüren zanlının cezası 15 yıla düştü 

23 Ekim 2014’te Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde meydana gelen olayda C.K. boşandığı eşi H.B. ile yeniden barışmak istedi. İddiaya göre kayınbiraderi Ş.B. ile görüşen C.K.’nin arasında çıkan tartıştı. Araya girenler tarafından tartışma önlendi. Bir gün sonra C.K., Ş.B.’nin çalıştığı lokantanın önünde tüfekle içeri ateş etti. Ağır yaralanan Ş.B. 4 gün sonra hayatını kaybederken, yakalanan C.K. ise tutuklandı. 25 Mart 2015’te Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık C.K.’ye ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay’a giden karar bozuldu
Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezası kararını ‘tasarlamanın tam tespit edilememesi’ gerekçesiyle bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Yeniden yargılanan sanığın cezası 5 yıl düştü
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu sanık C.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile, öldürülen Ş.B.nin şikayetçi eşi G.B. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık C.K. yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Çok pişmanım, kasten ve tasarlayarak öldürmedim” dedi. Öldürülen Ş.B.nin eşi G.B. ise “Evlatlarımı babasız bıraktı, şikayetçiyim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık C.K.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Bu karar ile sanığın cezası 5 yıl düşmüş oldu.

İHA

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