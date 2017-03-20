Kayıp Suriyeli kadın öldürülmüş

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ve yakınlarıyla Kayseri'ye gelen Suriyeli Alaaddin Zahir, Selçuklu Mahallesinde bir kurs merkezinde Kur'an eğitimi veren 64 yaşındaki annesi Hamide Cüneyd'in eve dönmediğini belirterek, 7 Temmuz 2015'te polise kayıp ihbarında bulundu.







Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayıp Şahıslar Bürosundan 2 ay önce aldıkları Hamide Cüneyd dosyasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kadının kaybolduğu gün yardım malzemesi almak için Suriyeli A.E'nin evine gideceğini söylediği bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların cep telefonunu takibe aldı.



Hamide Cüneyd'in kaybolduğunda üzerinde taşıdığı cep telefonunun Gaziantep'den sinyal verdiğini de belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kayseri, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda Suriyeli A.E. (40), Y.K. (42) ve M.Ö. (18) ile H.İ. (35) ve H.Ö'yü (31) gözaltına aldı.







Zanlılardan A.E'nin ifadesinde, yardım etme bahanesiyle evine çağırdığı kadını Y.K. ile bezle boğduklarını, üzerindeki bilezik, kolye ve küpelerini, çantasında bulunan diğer altınları, bin avro, 200 dolar, 750 lira ve 10 bin Suriye lirası ile cep telefonunu aldıklarını, çuvala koydukları cesedi ise Selçuklu Mahallesi'nde moloz dökülen araziye bırakarak üzerini kapattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.







Zanlıların ziynetleri, Gaziantep'te 32 bin liraya bozdurdukları, cep telefonunu bir bayiye 100 liraya sattıkları da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bu arada cesedin bırakıldığı belirtilen alanda iş makineleri ile arama çalışması başlatıldı.