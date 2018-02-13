Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

İki haftadır kayıp olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı bilinen 62 yaşındaki K.P., ölü bulundu. Yaşlı adam, AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin iki günden bu yana sürdürdüğü yoğun arama çalışmaları sonucunda, ilçedeki ormanın içerisinde sırt üstü yatar vaziyette bulundu ve ölü olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA