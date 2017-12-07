KAYSERi ADLiYESi’NDEN 21 KiLO UYUŞTURUCU 8 ADET SiLAH ÇALDI

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar H.Y. (31), N.İ.(26), E.K.(43), D.B.(36), S.Ş.(25), M.B.(25) ile N.Ü.(30) ve tutuksuz sanıklar V.U.(41), Ö.K.(19) ve H.G.(43) ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ş.T.(40), H.P.(37) ve Y.E.K.(26) ise duruşmaya katılmadı.



2016 yılı Aralık ayında farklı günlerde Kayseri Adliyesi'nde görevli zabıt katipliği yapan ve geçici görevle adli emanet memuru olan H.Y. iddiaya göre borç batağına düştüğü gerekçesiyle uyuşturucu ticaretine girişti. Kendisine yedek anahtar yaptıran ve adli emanette bulunan karton kutulardaki uyuşturucuları piyasaya sürmek isteyen H.Y., kartonların altından, farklı günlerde 21 kilo uyuşturucu maddeleri alarak birlikte çalıştığı kişilere verdi. Adli emanette H.Y. suç üstü yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. 21 kilo uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirildi.



“Uyuşturucu ve silah çaldım"

22 Eylül’de görülen ilk duruşmada savunma yapmayarak, susma hakkını kullanan zabıt katipliği yapan ve geçici görevle adli emanet memuru olan tutuklu sanık H.Y., karar duruşmasında çok fazla borcu olduğu için bu işe girdiğini belirterek, “Adli emanetten 21 kilo ve ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu alıp, satmaları için D.M. ve M.B.’ye verdim. Satıp, parasını verecekler, ben de borcumu ödeyecektim. Ayrıca Adli Emanet’ten bir gün ilk önce 4 adet, iki gün sonra da 4 adet olmak üzere 8 adet silah çıkardım, eve koydum. Evde ayrıca 600 gram eroin vardı, onu da mahallede çocukluk arkadaşıma bir güzellik yapmak için verdim ama o da yakalatmış. Beni azmettiren S.Ç. isimli kadındır. S.Ç. ile görüştüğümde, bana diğerlerinin yakalandığını, sadece 21 kilo uyuşturucuyu yakalattıklarını söyledi. Bana da üzerimde delil bırakmamamı, yok etmemi belirtti. Ben de silahları çöpe attım, evde kalan esrarları balkonda yaktım. Daha sonra Adliye’ye gittim, burada göz altına alındım. Emniyet’teki beyanlarımı S.Ç.’nin yönlendirmeleri ile verdim. S.Ç. ben cezaevindeyken 3-4 kilo uyuşturucu kalmıştı, onu satıp, parasını gönderecekti ama göndermedi. Ben de pişman olup ifademi değiştiriyorum. Şimdiki verdiğim ifadem doğrudur” diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen S.Ç. isimli kadın ise “Ben emlak işi yapıyorum. D.B.’nin o zamanlar sevgilisi olurdum. H.Y.’yi emlak dükkanının yanındaki çay ocağında görürdüm. Orada H.Y. ile D.B. samimi olmaya başladılar. Çay ocağının sahibi H.G., H.Y.’yi evladı gibi severdi. Ben de H.G.’ye gidip, H.Y.’nin D.B.’den uzak durmasını söyledim. Bir gün D.B., M.B. ve ben eski Adliye’nin orada araç ile durduk. M.B. araçtan çıktı, daha sonra H.Y. birlikte geldiler. Araçta konuşuyorlardı. H.Y. işini riske atamayacağını falan söylüyordu. D.B. silahını çıkarıp H.Y.’ye doğrulttu, ‘seni ve kız arkadaşını öldürürüm, sen benim çocuğumsun, ben ne dersem onu yapacaksın’ dediğine tanık oldum. H.Y.’nin o dönem borçları vardı” diye konuştu.



H.Y.’nin ‘beni azmettiren S.Ç.’dir’ sözünün sorulması üzerine S.Ç. isimli tanık, “Kesinlikle hayır, öyle bir şey yok. Benim 1 Ağır’da almış olduğum ve Yargıtay’da olan bir cezam var, telefonumda adli emanettedir” diye cevap verdi.

Tutuklu sanık H.Y.’nin eski sevgilisi K.C. de tanık olarak dinlenirken, K.C. “H.Y. ile 3-4 sene önce tanışmıştık. , sevgili olmuştuk. Sorunları vardı.6-7 ay bu şekilde sevgili olduktan sonra beni aldatınca ayrıldım. Barışmak için defalarca aradı, ben kabul etmedim. H.Y.’yi Adliye’e bir davam vardı, en son orada gördüm, bir daha görmedim. Konu ile ilgili hiçbir bilgim yok” dedi.



MAHKEME, SANIKLARA CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu zabıt katibi tutuklu sanık H.Y.’ye ‘birden fazla kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 25 yıl hapis, 67 bin 500 TL adli para cezası, ‘hırsızlık’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ‘silah ticareti’ suçundan ise 10 yıl hapis, 42 bin 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 47 yıl 6 ay hapis, 110 bin TL adli para cezası verdi. mahkemece, tutuklu sanıklardan D.B. ve M.B.’ye de ayrı ayrı ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 30'ar yıl hapis, 80'er bin TL adli para cezası, ‘hırsızlığa azmettirme’ suçundan ise 15'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu sanık N.İ.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 25 yıl hapis, 70 bin 300 TL adli para cezası, tutuklu sanık N.Ü.’ye aynı suçtan 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası ve tutuklu sanık S.Ş.’ye de yine aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi. Sanıklar E.K., H.G., H.P., V.U., Ö.K. ve Y.E.K.’ye delil yetersizliğinden beraat kararı veren mahkeme, sanık Ş.T.’ye ise ceza verilmeye yer olmadığına hükmetti.

İHA