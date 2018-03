KAYSERi-ANKARA ARASINDA YASAK AŞK CiNAYETi

Kayseri'den ticari bir taksiyle, ‘Eşimi Ankara’da getireceğim’ diyerek, 450 TL karşılığında anlaşan Savaş Türkmen, akşam saatlerinde yola çıktı ve gece saat 03.00 sıralarında eşi olduğunu iddia ettiği C. Ö.’nün yaşadığı sokağa geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, belli bir süre sokakta bekleyen Savaş Türkmen, bir süre sonra 2 kadın ve 1 erkek gördü. Kadınların ikisinde de valiz olduğu ve apartmanın giriş kısmına bırakarak, Türkmen’e doğru yöneldikleri görüntüye yansımakta. Kadınların arkasından gelen Volkan Ö. tabancasını çekerek Türkmen’e ateş etti. Savaş Türkmen ise hızla oradan kaçarken Volkan Ö. ise peşinden kovalayıp ateş etmeye devam etti. Kamera görüntüsünde görünen kadınlardan biri Volkan Ö.’nün eşi C. Ö. olduğu diğerinin ise C.Ö.’nün ablası B. B. olduğu tespit edildi.



4 el kafasına tabanca ile ateş ederek öldürdü

Taksi sürücüsü D. O.’nun ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip olay yerine geldi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği arama sonucu Türkmen’in yerde hareketsiz şekilde yatan cansız bedeni bulundu. Yerde hareketsiz yatan Türkmen'in; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ve savcının incelemesin ardından Adli tıp kurumu'na kaldırılarak otopsi yapılan Türkmen’in, 4 el kafasına, 2 el koltuk altına ve 2 el sırtından vurularak öldüğü belirlendi.



Eşini de pompalı diye tabir edilen tabanca ile öldürdü

Gece saatlerinde Savaş Türkmen’i öldürüp olay yerinden eşi C. Ö. ile birlikte kaçan Volkan Ö., sabah saatlerinde eşini de pompalı tüfek ile ateş ederek öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ve Mamak İlçe Emniyet ekiplerinin yoğun şekilde gerçekleştirdiği arama sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden Volkan Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Volkan Ö.’nün yapılan sorgusundan sonra Savcılığa sevk edildiği bildirildi.

İHA