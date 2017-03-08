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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kartal Kavşağı'nda meydana gelen kazada Yaşar İ. yönetimindeki 38 ZP 440 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JG 832 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 38 ZP 440 plakalı otomobil refüje çarparak dururken, 38 JG 832 plakalı otomobilin sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Ayşe İ. ve Songül İ.'de sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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