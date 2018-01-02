KAYSERİ'DE 2017 YILINDA 336 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde kentin farklı noktalarında bin 502 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 396 kişiye işlem yapılırken, bu şahıslardan 336'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca operasyonlarda, 396 kilo 595 gram esrar, 15 kilo 597 gram toz esrar, 1 kilo 734 gram eroin, 7 kilo 199 gram metamfetamin, 4 kilo 685 gram sentetik bonzai, 3 bin 519 adet ekstasy hap, 762 adet captagon hap ve 830 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA