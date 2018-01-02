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KAYSERİ'DE 2017 YILINDA 336 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında düzenlenen bin 502 operasyonda 2 bin 396 kişiye işlem yapılırken, 336 uyuşturucu taciri tutuklandı.

KAYSERİ'DE 2017 YILINDA 336 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde kentin farklı noktalarında bin 502 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 396 kişiye işlem yapılırken, bu şahıslardan 336'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca operasyonlarda, 396 kilo 595 gram esrar, 15 kilo 597 gram toz esrar, 1 kilo 734 gram eroin, 7 kilo 199 gram metamfetamin, 4 kilo 685 gram sentetik bonzai, 3 bin 519 adet ekstasy hap, 762 adet captagon hap ve 830 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA

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