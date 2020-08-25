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Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Kayseri'de 39 ekip, 85 polis ile 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Araban Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının azaltılması amacıyla haklarında hırsızlık suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. 23 adrese 39 ekip ve 85 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 20 kişiyi yakalamak için adresleri didik didik aradı.

Düzenlenen operasyonda, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gibi suçlardan aranan ve 19 yıl ile 1 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
 

İHA

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