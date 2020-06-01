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Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 YU 658 plakalı otomobil ile 38 ABF 576 plakalı araç, kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 38 YT 255 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 38 YU 658 plakalı otomobil ile 38 YT 255 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde de güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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