Kayseri'de 327 polisle narkotik operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 327 personel ile 45 farklı bölgede uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 122 ekip ve 327 polisin katıldığı, 45 farklı adreste uygulama yapıldı. Bin 802 şahıs şahsın sorgulandığı uygulamada 4 şahsın arandığı tespit edilirken 14 şahsa da TCK 191 suçu kapsamında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Uygulama kapsamında ayrıca 23 metruk yapı, 10 park, 15 işyeri ve 510 aracın arandığı öğrenilirken, aramalarda 1 adet kurusıkı silah, 5 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.