Kayseri'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Boğazköprü uygulama noktasında ekipler, durumundan şüphelenilen 27 MC 728 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Suriye uyruklu A.K. ve A.H. gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İHA