Kayseri'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Boğazköprü uygulama noktasında ekipler, durumundan şüphelenilen 27 MC 728 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Suriye uyruklu A.K. ve A.H. gözaltına alındı.
Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
İHA
SADECE FEVZİ ÇAKMAK NİL CADDESİNDEKİ SURİYELİLERİN RUHSATSIZ VE VERGİYE KAYITSIZ İŞ YERLERİNE BAKARSANIZ........
5 DEĞİL 10 MİLYONLUK KAÇAK SİĞARA VE TÜTÜN BULURSUNUZ..