KAYSERİ'DE BANKA SOYULDU

Yeni Sanayi Sitesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesine kar maskesi ile gelen soyguncunun bankada çalışan görevlileri tehdit ederek yaklaşık 68 bin TL'yi alarak beyaz renkli bir araçla kaçtığı belirlendi.Kirli sakallı ve gözlük taktığı belirlenen soyguncunun yakalanması için kaçış güzergahı ve şehrin çıkışları kontrol edilirken, soyguncunun kullandığı eşyaları atabileceği bölgelerde de polis ekipleri araştırma yapıyor.