Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meyana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüKayseri Kaza HaberleriKayseri KazaKayseri Asayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.