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Kayseri'de bir polis memuru intihar etti

Kayseri'de bir polis memuru, beylik tabancasıyla intihar ederek yaşamına son verdi. 

Kayseri'de bir polis memuru intihar etti

Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi 234. sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen polis memuru E.A. (53), ikametinde beylik tabancasıyla intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde incelemelerini tamamlarken, E.A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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