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Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 922 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. 

Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 2 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Ankara karayolunda yapılan uygulamada F.T. ve A.T.'nin içinde bulunduğu aracın durdurulduğu öğrenildi. Şahısların üst araması ve araçlarında yapılan aramalarda 922 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların hakkında işlem başlatıldığını kaydetti

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Anahtar Kelimeler:
KayseriBonzai
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