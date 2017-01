Kayseri'de By Lock'cu iki sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis Kayseri'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve 'By Lock' kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevindeyken ihraç edilen ve ByLock programı kullandıkları iddiasıyla tutuklu sanıklar B.Ç. ve N.D. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık N.D., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde imam olduğum iddiaları yalandır. Çok saçma ve gülünç bir iddia, iftiradan ibarettir. By lock iddiaları ise kesinlikle programı indirmedim ve kullanmadım. Bank Asya'ya ise 2002 yılında faizsiz banka diye hesap açtırmıştım. 55 gündür tutukluyum. Hiçbir ilişkim ve bilgim yoktur. 18 yıllık memuriyetimde hiçbir zaman ceza almadım, aksine kademe kademe ilerledim, yükseldim. Vatanıma, milletime ihanet etmem söz konusu değildir. Bana ait 3 farklı İMEİ numarasından by lock indirildiği iddialarını kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık B.Ç. ise, "By lock programını indirmedim, kullanmadım. 16 yıllık memuriyetim döneminde Zaman Gazetesi, Sızıntı Dergisi'ne abone olmaları için kimseyi zorlamadım. FETÖ ve yandaşlarını her vatandaş gibi lanetliyorum. Darbenin asıl mağdurlarından biri de benim. İddianame kendisi ile çelişiyor. Evimde dijital materyaller bulunduğu iddiası yalandır, hiçbir şey ele geçirilmedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıkların suçunu sabit görerek, tutuklu sanıklar B. Ç. ve N.D.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.



