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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir gizlilik içerisinde yürütülen çalışmalarda Suriye ve Irak’ta bulundukları, kaldıkları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve örgüt üyesi olan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon eş zamanlı yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu S.E.Ç., Y.Ç., S.Ç., R.A. ve Suriye uyruklu M.A.H., A.E.A., M.S.E., A.S.A., Y.E.A. ile B.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

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