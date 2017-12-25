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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polisin DEAŞ'a yönelik 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de DEAŞ yanlısı faaliyet yürüten şahısların tespiti ve faaliyetlerinin engellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şahsa yönelik olarak operasyon yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve arama kararlarına istinaden dün gece 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsı yakalamak için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Baskın yapılan adreslerde dijital materyallere el konulurken, yaklaşık 35 bin TL civarında para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.
İHA

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EmniyetKayseriDEAŞ
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