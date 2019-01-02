Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Yakalandı

Kayseri'de yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ileri sürülen 1'i kadın 2 DEAŞ'lı yakalandı.

İlgili Galeriye Git

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; 'Fransa'dan Türkiye'ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut'un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini' söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.
 


Yılbaşı öncesi yakalandı
Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Eylem Hazırlığındaki DEAŞ'lı Terörist Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Murat Y. tutuklanırken, Fas uyruklu Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemDEAŞEylem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.