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Kayseri'de feci kaza; kamyon tıra çarptı, yolcunun kolu koptu

Kayseri'de kamyonun tıra çarpması sonucun meydana gelen meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin kolunun koptuğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevki'inde meydana gelen kazada D.D.'nin (36) kullandığı 38 YV 972 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyon, 38 ABE 507 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kamyon içerisinde sıkışan sürücü D.D. ile yanında bulunan A.A. (40) ekiplerin çalışması sonrasında kurtarılarak ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın kolunun koptuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



 

İHA

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