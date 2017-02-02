Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı Kayseri'de, meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 polis memurundan biri yakalanarak gözaltına alındı. Firardan olan iki polis memurunun yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 11:52