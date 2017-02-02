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Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de, meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 polis memurundan biri yakalanarak gözaltına alındı. Firardan olan iki polis memurunun yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı
Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen 3 polis memuru hakkında arama ve yakalama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Çıkarılan karar çerçevesinde Kayseri'de yapılan operasyonda hakkında arama ve yakalama kararı bulunan bir polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan bir kişinin yapılan işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceğini kaydetti.

İHA
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