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KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları, sohbet programları düzenledikleri ve bu programlara katıldıkları, burs, bağış ve yardım adı altında örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan M.T, H.K, M.A. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
 
Zanlılardan A.A, E.O, E.B. ve H.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

AA
 
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