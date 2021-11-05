KAYSERİ'DE HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, havadan trafik denetimi icra edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 31 trafik timiyle “Algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’ndan havalanan helikopterle Kocasinan, Felahiye, Bünyan, Tomarza ve Develi ilçeleri ile Kayseri-Erciyes kara yolunda denetim yapıldı.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Yusuf ESKİTÜRK ve Jandarma Albay Erkan ÖZÇELİK Erciyes kontrol noktasına iniş yaparak görevli ekiplerden bilgi aldı.

Kent genelinde 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu. Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, kontrol edilen 642 araçtan “Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme”, “Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı” ve “Hatalı sollama” gibi ihlallerden 32 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Uygulamada 15 araç da trafikten men edildi.

