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Kayseri'de helikopter destekli uyuşturucu denetimi

Kayseri'de helikopter destekli uyuşturucu denetimi

Kayseri'de helikopter destekli uyuşturucu denetimi

 Kayseri Emniyet Müdürlüğü, helikopter desteği ile şehirdeki ekili alanlarda uyuşturucu denetimi yaptı. 
Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda ele geçirilen 235 kilo eroin ile zehir tacirlerine darbe vuran Kayseri Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki tarım arazilerini de denetliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan gönderilen bir helikopter ile Talas, Hisarcık, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki tarım arazileri kontrol edildi. 
Helikopterin içindeki kameralar vasıtasıyla tarım arazilerini inceleyen ekipler, merkeze bilgi vererek daha detaylı inceleme yapılmasını sağladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yaptığı kontroller ve operasyonlarla geçit vermiyor. 
Operasyonlar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.Y.(26), Ö.K.(40) ve H.P.(25) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 3 zanlı hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. 

İHA

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KayseriUyuşturucu
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