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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Osmanlı Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.R.B isimli şahıs yakalandı. M.R.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara elde geçirildi. Olayla ilgili M.R.B. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.R.B'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldığı öğrendildi.

 
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