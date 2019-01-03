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Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cep telefonu getirip klonlayarak halka arz eden 2 kişi yakalanırken, 21 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı cep telefonu getirip klonlayarak halka arz eden M.A.K. ve M.Y.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların şehir merkezinde bulunan işyerlerine yapılan operasyonda 21 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için emniyete götürülürken, kaçak ve klonlanmış cep telefonları ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

İHA

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