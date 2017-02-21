KAYSERi'DE KARDEŞ KAVGASI

Kayseri Cami-i Kebir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 2 kız kardeş birbirine girdi.

Olay, Cami-i Kebir Mahallesi, Kapalı Çarşı yanındaki açık otoparkta meydana geldi. Esnaftan edinilen bilgilere göre 2 kız kardeş bilinmeyen bir sebepten dolayı kavgaya tutuştu. İki kardeşten büyüğünün (başörtülü olan) evli olduğu ve il dışından ziyaret için geldiği, çarşıda beraber giderken bilinmeyen bir sebepten dolayı kardeşiyle kavga ettiği öğrenildi. Önce ağız dalaşında bulunan daha sonra saç saça baş başa kavga eden iki kardeş mahalle esnafının araya girmesi ile zorlukla ayrılabildi.

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