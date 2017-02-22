Kayseri'de otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde park halinde bulunan 38 PT 979 plakalı bir anda otomobil yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi, bir süre yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Araç sahibi, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başarırken bu anlar da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yanan aracı kontrol etti.