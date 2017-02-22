Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de otomobil alev alev yandı

 Kayseri’de park halindeki otomobil alev alev yandı. 

Kayseri'de otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde park halinde bulunan 38 PT 979 plakalı bir anda otomobil yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi, bir süre yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Araç sahibi, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başarırken bu anlar da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yanan aracı kontrol etti.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
YANDIOTOMOBİLKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.