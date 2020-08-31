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Kayseri'de otomobil kanala uçtu, itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak ambulansa konuldu.

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa B. (29) yönetimindeki 06 KOB 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kanala inerek yaralıyı araçtan çıkardı. İtfaiye merdiveni ile yaralıyı çıkaran ekipler, ambulansa teslim etti. Mustafa B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kana uçan araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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