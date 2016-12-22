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Kayseri'de PKK operasyonunda 6 tutuklama

Kayseri'de polisince PKK/KCK'nın üniversite gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 

Kayseri'de PKK operasyonunda 6 tutuklama
Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Aralık tarihinde PKK'nın gençlik yapılanmasına YDGH'ye yönelik yapılan operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün üniversite gençlik yapılanması olan DEM_GENÇ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmak' suçundan tutuklandı.
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