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Kayseri'de PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Musul'da savaştan kaçan 22 kişilik Türkmen aile, Kayseri’de aynı evin içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kayseri'de PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
11 çocuklu Elhamo ailesi, Musul’daki savaştan kaçarak yollara düştü. Irak ve Suriye güzergahını takip ederek Türkiye’ye gelen Elhamo ailesi yaklaşık 4 ay yollarda perişanlık çekti. 2 hafta önce, akrabaları Kayseri’de olduğu için kente gelen aile, yardımlarla bir ev kiraladı. Yine çevreden gelen yardımlarla eşyalarını toparlayan aile aşevinden yemek yiyor.
Ailenin büyüğü Muhammed Şerif, yollarda çok zahmet çektiklerini söyledi. Bir keresinde yaklaşık 6 saat hiç durmadan yürüdüklerini dile getiren Muhammed Şerif, “Orada evlerimiz bırakıp geldik. Hiçbir şey alamadık. Bir esbabımızla yola çıktık. Yollarda çok zahmet çektik. Ama Türk insanının özünden Allah razı olsun” dedi.
Kalp ve tansiyon hastası olan Anne Nejad Şerif de yollarda hastalandıklarını söyledi. Çocukların halen daha hasta olduğunu belirten Nejad Şerif, bir an önce oğullarının iş bulmasını dilediklerini kaydetti.
Muhammed Şerif’in oğullarından Natık Şerif ise bir an önce iş bulabilirlerse ancak hayata tutunabileceklerini ifade etti. Oturdukları evin şartlarının iyi olmadığını ve aile için küçük olduğunu söyleyen Natık Şerif, Türk halkına minnettar olduklarını dile getirdi.
Ailenin gelini Delal Şerif ise geride bıraktığı ailesi için çok üzgün olduğunu belirtti. Böbrek hastası olduğunu ve ilacının kalmadığını söyleyen Delal Şerif, aş evinden gelen yemeklerle beslendiklerini, 22 kişilik aileyi geçindirmenin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.
En kısa sürede iş bulmak isteyen Elhamo ailesi, Türk halkına yardımları için teşekkür etti.
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