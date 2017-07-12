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Kayseri'de PKK/KCK operasyonu

Kayseri'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi adliyeye sevk edildi. 

Kayseri'de PKK/KCK operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen Fesih B., Mazlum K., Mehmet E., Mehmet Y., Oktay Ö. ve Haydar E. yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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PkkKCKKayseri
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