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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.U. (30), her iki ayağından tabanca ile vurularak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.U., ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise, kafede inceleme yaptı. Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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