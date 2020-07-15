Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda U.K. ile F.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce F.A. yanında bulundurduğu silahla U.K.'ya ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri de bacağından yaralanan U.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









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