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Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi tedavi altına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeride meydana gelen olayda, 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, kardeş olduğu öğrenilen M.N. ve M.N. silahla vuruldu. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi alındı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı galeride inceleme yaptı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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