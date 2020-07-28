Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 3. Cadde üzerinde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana gelen olayda, dükkan sahipleri ile müşterileri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir kişi av tüfeği ile ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, dükkanda çalışan 2 kişiye isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

