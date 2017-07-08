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Kayseri'de son 6 ayın uyuşturucu raporu

Kayseri polisi, 2017’nin ilk 6 ayında düzenlediği operasyonda, 977 kişiye uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yaptı.

Kayseri'de son 6 ayın uyuşturucu raporu

Yapılan operasyonlarda, 118.426 kilogram uyuşturucu ve bin 38 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 129’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar meyvelerini veriyor. Ekiplerin kentin farklı yerlerinde düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor. 2017’nin ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda, 627 farklı olayda 977 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 252 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 718 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan uyuşturucu ticareti yapan 129 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca, 112.389 kilogram esrar, 1.736 kilogram toz esrar, 395 gram eroin, 762 adet captagon, 276 adet ecstasy, 673 gram sentetik kannabinoid ve 3.233 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İHA

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