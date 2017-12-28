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KAYSERi'DE SÜPHELi AFGAN JANDARMAYI ŞAŞIRTTI

Kayseri'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Afgan uyruklu şahsın yapılan üst aramasında vücuduna sarılı vaziyette 8 kilo esrar gele geçirildi. 

KAYSERi'DE SÜPHELi AFGAN JANDARMAYI ŞAŞIRTTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Afgan uyruklu M.H.S. şüphe üzerine durduruldu.
Afgan uyruklu M.H.S.'nin yapılan üst aramasında vücuduna sarılı vaziyette 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Afgan uyruklu M.H.S. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
İHA

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