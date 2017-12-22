Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de bir fabrikada bekçi olarak çalışan şahıs, aracında ölü olarak bulundu.

Kayseri'de şüpheli ölüm
Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. cadde üzerinde meydana gelen olayda, bir araçta hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de isminin Doğan O. (57) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan O.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Doğan O.'nun kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.