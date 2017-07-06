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Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tanesi 9 sayfa, 1 tanesi 11 deri sayfa üzerine kabartma İbranice yazı, insan ve hayvan figürleri bulunan kitap ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Edinilen bilgiye KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda İzmir'den getirilen ve Yahyalı ilçe girişi uygulama noktasında durdurulan 35 plakalı araçta bulunan R.Y. ve A.Y. isimli şahıslardan tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tanesi 9 sayfa, 1 tanesi 11 deri sayfa üzerine kabartma İbranice yazı ile insan ve hayvan figürleri bulunan kitap elde edildi. Ele geçirilen kitaplara el konulurken, R.Y. ve A.Y. gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

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