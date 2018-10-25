Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında, il merkezinde tarihi eser alışverişi olacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince konu ile ilgili 3 şüpheli takibe alındı. Yapılan operasyon ile şüpheli şahıslar suçüstü yakalanırken yapılan aramalarda bir kısmı Selçuklu dönemine ait bir kısmı da Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K., İ.K. ve R.Ç. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

