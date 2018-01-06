Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu

Kayseri'de cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları iddia edilen 4 Suriyeli zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede kent merkezindeki 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 77 cep telefonu ile klonlamada kullanılan 18 box cihazı ve 5 bilgisayar ele geçirildi.
Suriye uyruklu B.E, A E, M.A. ve H.N. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede kent merkezindeki 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 77 cep telefonu ile klonlamada kullanılan 18 box cihazı ve 5 bilgisayar ele geçirildi.
Suriye uyruklu B.E, A E, M.A. ve H.N. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
AA