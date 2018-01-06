Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu

Kayseri'de cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları iddia edilen 4 Suriyeli zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.



Bu çerçevede kent merkezindeki 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 77 cep telefonu ile klonlamada kullanılan 18 box cihazı ve 5 bilgisayar ele geçirildi.



Suriye uyruklu B.E, A E, M.A. ve H.N. gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

AA