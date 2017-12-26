Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 140 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan T.C.A, M.M. ve İ.L, telefonla aradıkları A.Y'ye, adının terör örgütü üyeliğine karıştığını söyledi.Kayseri'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 140 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Zanlılar A.Y'den, soruşturma kapsamında banka hesabındaki parayı çekip kendilerine yollamasını istedi. A.Y, telefon görüşmesinin ardından banka hesabından çektiği 140 bin lirayı zanlıların verdiği hesaba yatırdı. Daha sonra durumdan şüphelenen A.Y, olayı polise bildirdi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince oluşturulan 3 özel ekip, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

İstanbul'da yakalanan ve SEGBİS aracılığıyla ifade veren T.C.A. bu ilde, Gaziantep'te gözaltına alınan M.M. ile Ankara'da yakalanan İ.L, Kayseri'de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriDolandırıcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.