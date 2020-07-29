Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Dörttaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Çiğdem K. hayatını kaybederken, Ö.K., U.K. ve N.A.'da ağır yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiğdem K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüKayseri Kaza HaberleriKayseri KazaKayseri Asayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.